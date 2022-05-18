Özel jetlere yakıt tedarikinde yeniden rekabet soruşturması - Haberler

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Özel jetlere yakıt tedarikinde yeniden rekabet soruşturması

AA - Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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Özel jetlere yakıt tedarikinde yeniden rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, yargı kararı üzerine Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları AŞ, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ ve Triple Star Aviation Limited'in özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamaları nedeniyle yeniden soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, yargı kararı üzerine Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları AŞ, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ ve Triple Star Aviation Limited'in özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamaları nedeniyle yeniden soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine Kurul, Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları, THY Opet Havacılık Yakıtları ve Triple Star Aviation'ın özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" ile "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" maddelerini ihlal ettikleri iddiasını yeniden değerlendirdi.

Daha önce söz konusu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, dosya konusu iddialara yönelik soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmişti. Bu karar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesince iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 7 Nisan 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, söz konusu mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen söz konusu şirketler hakkında yeniden soruşturma açılmasına karar verdi.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Türk Hava Yolları, Petrol Ofisi, Havacılık, Ekonomi, Haberler

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