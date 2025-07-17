Ozan Uyar, TSKB Genel Müdürü Oldu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Genel Müdürlük görevine gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben Ozan Uyar'ı atadı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Uyar, Genel Müdürlük görevinin yanı sıra TSKB Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak da görev yapacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Uyar, profesyonel kariyerine 1997'de Türkiye İş Bankası AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

Uyar, 2006-2015 yılları arasında Türkiye İş Bankası AŞ Ticari Krediler Tahsis Bölümü'nde Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2015'te Krediler Portföy Yönetimi Müdürü, 2017'de Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Müdürü, 2020'de Kurumsal Krediler Tahsis Müdürü ve 2021'de Proje Finansmanı Müdürü görevlerini üstlendi.

Türkiye İş Bankası AŞ kurumsal şubelerinde 2022-2025 döneminde müdürlük görevini sürdüren Uyar, 21 Ocak'ta TSKB'de Kredi Tahsis, Finansal Analiz ve Kredi Operasyonları departmanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.