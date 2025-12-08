Haberler

OYAK üç bağlı şirketiyle Take Off İstanbul etkinliğinde yer alacak

OYAK, 10-11 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Take Off İstanbul etkinliğine OYAK PORTFÖY, Hektaş ve Indisol ile katılacak. Etkinlik, girişimcilik dünyasını bir araya getirerek yeni işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefliyor ve teknoloji odaklı girişimlerin ürün tanıtımlarını sağlıyor.

OYAK, girişimcilik dünyasını bir araya getirerek yeni işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen Take Off İstanbul etkinliğine bağlı şirketleri OYAK PORTFÖY, Hektaş ve Indisol ile katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10-11 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Etkinlik, Türkiye'de ve küresel ölçekte girişim ekosisteminin gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Yatırım fonları ve girişim sermayesi fonları aracılığıyla teknoloji, dijitalleşme ve verimlilik odaklı şirketlere yatırımlarını sürdüren OYAK PORTFÖY, Take Off İstanbul'da portföyündeki 3D yazıcı teknolojileri Zaxe, teslimat ve lojistik çözümleri Pudo, finansal teknoloji uygulamaları Poca ve bulut tabanlı iş yönetim platformları KolayBi gibi girişimlerin ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

Etkinlik süresince, girişimlerin teknoloji ve iş geliştirme alanlarına yönelik çözümlerine dair bilgilendirmeler yapacak olan OYAK PORTFÖY, aynı zamanda ziyaretçilere söz konusu şirketlerin faaliyet alanları hakkında bilgi verecek.

Tarım sektöründeki köklü deneyimiyle öne çıkan Hektaş ise verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı tarım teknolojileri geliştiren girişimlerle bir araya gelecek.

Şirket, iklim değişikliği, su krizi ve artan nüfusun gıda arzına ilişkin küresel sorunlara çözüm üretmeye yönelik girişimlerle ortak projeler ve işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

OYAK'ın 2023'te kurduğu teknoloji şirketi Indisol da dijital dönüşüm, yapay zeka, veri analitiği platformları, bulut çözümleri, endüstriyel yapay zeka uygulamaları, optimizasyon ve simülasyon gösterge panelleri, RPA, AI Chatbot, siber güvenlik ve kurumsal yazılım ürünlerini tanıtacak.

Indisol yetkilileri, etkinlikte, şirketlerin dijital ve teknolojik dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik geliştirdikleri uygulamalara ilişkin bilgilendirmelerde bulunacak.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
