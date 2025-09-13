OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, Oyak Renault Üretim Üssünü Ziyaret Etti

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Oyak Renault'nun Bursa'daki üretim üssünü ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yalçıntaş, Duster, Clio ve Boreal modellerinin üretim süreçleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Lionel Jaillet'nin eşlik ettiği ziyarette, mühendisler ve üretim ekipleriyle birebir görüşmeler gerçekleştiren Yalçıntaş, aynı zamanda OYAK HORSE'un hibrit araçlar için ürettiği HR18 motorunu yakından inceledi.

OYAK HORSE, hibrit araçlara yönelik ürettiği son teknolojiye sahip HR18 motoruyla önemli bir başarıya imza attı. HR18 motorunun yanı sıra yerli imkanlarla üretilen alüminyum motor bloğunu TEKNOFEST 2025'teki standında sergileyecek olan OYAK HORSE, etkinliğe özel olarak hazırladığı tanıtım filmiyle HR18'in üretim aşamalarını adım adım ziyaretçilere gösterecek.

Aynı zamanda, OYAK HORSE'un AR-GE mühendisleri, 17-21 Eylül arasında İstanbul'da düzenlenecek etkinlik boyunca HR18 motorunu tanıtacak ve ziyaretçilerin sorularını yanıtlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçıntaş, Oyak Renault'nun, OYAK ve Renault Group'un uzun soluklu ve stratejik ortaklığıyla hayata geçirilen Türkiye otomotiv sektörünün en güçlü işbirliği modeli olduğunu belirtti.

Yalçıntaş, "Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, üretim kapasitesi, mühendislik yetkinliği, teknolojik altyapısı ve ihracat performansıyla yalnızca ülkemizin değil, Avrupa'nın da en önemli otomotiv üretim üslerinden biri konumunda. Bursa'daki tesis, hem iç pazara hem de küresel pazarlara yönelik üretim hacmiyle ülkemizin sanayi gücünü temsil ederken, geniş ürün yelpazesiyle otomotiv sektörünün dönüşümüne yön veriyor." ifadelerini kullandı.

OYAK ve Renault Group ortak girişimiyle 400 milyon avronun üzerinde yatırım yapılmasının planlandığını aktaran Yalçıntaş, Türkiye'yi Renault'nun ihracat merkezi yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Uluslararası 2027 Oyun Planı doğrultusunda, 2027'ye kadar dört yeni Renault modelinin Bursa Oyak Renault Fabrikası'nda yerlileştirilmesinin planlandığını kaydeden Yalçıntaş, bu plan çerçevesinde Renault markası altında Bursa'da üretilen ilk modelin Duster olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Renault'nun hem dünya çapında hem de Türkiye'de en çok satan modeli olan Clio'nun altıncı nesli için Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nın üretim merkezi olacağı bilgisini paylaşan Yalçıntaş, yeni Renault Clio'nun tasarımıyla da Türkiye'de geliştirilip Türkiye'de üretilen bir model olarak öne çıkacağını vurguladı.

Türkiye'de binek araçlar için motor ve vites kutusu üreten tek firma olan OYAK HORSE hakkında da değerlendirmelerde bulunan Murat Yalçıntaş, şunları kaydetti:

"55 yılda 7,5 milyon motor, 6 milyon vites kutusu üreten OYAK HORSE, Türkiye'deki en büyük yüksek basınç alüminyum enjeksiyon tesisine sahip. Renault Group'un ilk hibrit motor üreticisi konumunda olan OYAK HORSE, yıllık üretim kapasitesini motorda 470 bin, vites kutusunda ise 390 bine yükseltti."