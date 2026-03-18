OYAK Çimento'ya sürdürülebilirlikte 'bronz madalya'

OYAK Çimento'ya sürdürülebilirlikte 'bronz madalya'
OYAK Çimento, sürdürülebilirliği derecelendirme platformlarından EcoVadis tarafından 'bronz madalya' ile ödüllendirildiğini duyurdu.

OYAK Çimento, sürdürülebilirliği derecelendirme platformlarından EcoVadis tarafından 'bronz madalya' ile ödüllendirildiğini duyurdu. Şirket, değerlendirme kapsamında dünya genelindeki şirketler arasında yüzde 35'lik dilime girdiğini bildirdi.

TCC Group çatısı altında faaliyetlerini sürdüren OYAK Çimento, 'Net-Sıfır' vizyonu doğrultusunda EcoVadis'in 2026 yılı değerlendirmesinde, şeffaf raporlama anlayışı ve sürdürülebilir üretim yatırımları sayesinde 'bronz madalya' almaya hak kazandığını açıkladı.

'2050 NET-SIFIR HEDEFİMİZE KARARLILIKLA İLERLİYORUZ'

Ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan OYAK Çimento Alternatif Kaynak ve Çevre Direktörü Galip Tekiner, sürdürülebilir üretimin OYAK Çimento'nun gelecek stratejisinin merkezinde yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"OYAK Çimento olarak, sürdürülebilir üretim anlayışımızın uluslararası ölçekte tescillenmesinden büyük gurur duyuyoruz. EcoVadis değerlendirmesinde yüzde 35'lik dilime girerek kazandığımız bronz madalya, sadece bir ödül değil, aynı zamanda 2050 Net-Sıfır hedefimize yönelik kararlılığımızın ve ESG alanında yürüttüğümüz titiz çalışmaların da somut bir göstergesi. Düşük karbonlu bir gelecek inşa etmek adına karbon azaltım taahhütlerimize bağlı kalırken, dijitalleşme ve ileri veri analitiği çözümlerimizle üretim süreçlerimizi optimize etmeye, yüksek katkılı ve düşük emisyonlu ürün portföyümüzle sektöre rol model olmaya devam ediyoruz. Küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken, çevreye duyarlı yatırım hamlelerimizle yarının dünyasına değer katmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
