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ÖTV'siz Araç Alım Limitinin Yükselmesi Piyasayı Hareketlendirecek

ÖTV'siz Araç Alım Limitinin Yükselmesi Piyasayı Hareketlendirecek
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Galerici Ahmet Yurtlu, 2025 yılında ÖTV'siz araç alım limitinin yükselmesi ve alternatif araçların çoğalmasının, araç piyasasında hareketliliğe yol açacağını belirtti. Yurtlu, yeni düzenlemlerle rant alanlarının azalacağını ve piyasa sirkülasyonunun artacağını ifade etti.

Galerici Ahmet Yurtlu, ÖTV'siz araç alımında limitin yükselmesi ve alternatiflerin de çoğalması ile araç piyasasının da hareketleneceğini söyleyerek, "ÖTV'siz araçların satış süresinin uzaması suistimal ve rant olayını yok edecek" dedi.

2025 yılında ÖTV'siz araç alımındaki limitin yükseltilmesi ile araç alımında daha fazla seçeneğin olacağını söyleyen Ahmet Yurtlu, "Malumunuz geçen sene 1 milyon 604 bin lira olan indirimde bu sene limitler biraz yükseltildi. Vatandaşın da bu konuda çok ciddi beklentileri vardı çünkü birçok arabaya ulaşamıyorlardı. Hatta bir kısmı da tehir etti 2025'te yeni oranları görüp öyle alalım diye. Tabi güncelleme de geldi şu anda 2 milyon 290 bin TL'ye yükseldi. Artık işi görür motor olarak da 1.6 motorun altında olacak çünkü alternatiflerde çoğaldı. 5 marka 10 model şeklinde alternatifleri de var. Tabi bunun piyasaya etkisi faydası oluyor. Şöyle oluyor vatandaş bu arabayı alacak olunca ikinci el aracını piyasaya sürüyor. Orada bir sirkülasyon oluyor. Aslında Normal şartlarda sıfır satışların ikinci eli ters orantılı dengesizleştirdiği gibi düşünür ama tam tersi. Çünkü sıfır alanların yüzde 90'ının mutlaka ikinci el aracı olduğu için oraya talep olduğu zaman ikinci elde de bir hareketlilik bekliyoruz. Oranlar da gerçekten makul alınabilecek seviyeye geldi. 2 milyon 290 bin TL de ideal bir araba almak için uygun bir fiyat oldu" dedi.

"Satış süreci rantı yok edecek"

Yurtlu, engelli araç indiriminin suistimal edilerek rant şekline dönüştüğünü ve satış süresinin uzatılmasının ardından da bu rant alanının yok olacağını söyleyerek, "Bundan sonraki süreçte biraz daha hızlanacağını düşünüyoruz ama işte 10 yıla çıkarılması vatandaşlar için biraz dezavantaj oldu. Çünkü 5 yılda satabiliyorlardı şimdi 10 yıla çıktı. Aslında olması gereken de buydu. Çünkü bu çok suistimal edilmeye başlamıştı. Engelli araç indirimi ile çok suistimal eden vardı. Tabii bu 10 yıl süresi gerçek reel alıcıların alacağı sonuca ulaştırdı. Bu rant şekline dönüşüyordu. Yani yapılan ticaretin yüzde 40'ı böyle rant amaçlı oluyordu. Tabi bunun 10 yıla çıkarılmış olması bu rantı yok ettiği için gerçekten reel, buna ihtiyacı olan, engelli ve alıp kullanacak nihai tüketicilere hitap edecek oldu. Bu açıdan doğru bir karar oldu. Tabi bunlar biliyorsunuz bandrolden de muaf olduğu için o açıdan da faydaları olacak. Sonuçta da piyasayı da hareketlendireceğini düşünüyoruz bunun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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