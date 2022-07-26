ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanına geçti! 3 kat artırabilecek ya da sıfıra indirebilecek
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Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) genel tebliğinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı, motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek, sıfıra indirebilecek. ÖTV yetkisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmesiyle otomobil almayı düşünen vatandaşlar da indirim beklentisine girdi.
Özel tüketim vergisi ( Ötv ) sayılı liste uygulama genel tebliğinde yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na motorlu araç ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi tanındı.
"VERGİ ORANI VE YETKİ" BAŞLIKLI MADDEDE DÜZENLEME
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖTV sayılı liste uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, tebliğin III. bölümünden yer alan "vergi oranı ve yetki" başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı.
3 KATINA KADAR ARTIRMA VEYA SIFIRA İNDİRME YETKİSİ
Buna göre, maddedeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi ve ÖTV sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.
FARKLI MATRAH GRUPLARI OLUŞTURABİLECEK
İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.