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Otomotiv devinde kriz büyüyor

Otomotiv devinde kriz büyüyor
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, son yıllardaki düşük karlılık nedeniyle en az üç fabrikasını kapatmayı planlıyor. Firma, 4 milyar euro tasarruf için maaş ücret kesintileri ve ikramiye indirimlerini de değerlendiriyor. Binlerce çalışanın işsiz kalması bekleniyor. İşçi sendikası ise çalışanları greve çağırdı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 4 milyar Euro tasarruf etmek amacıyla ana markası için yüzde 10 ücret kesintisi ve iki yıl boyunca ücretlerin dondurulması da dâhil olmak üzere bir dizi maliyet azaltıcı önlem üzerinde çalışıyor.

Firma, üçüncü çeyrekte kârını yüzde 41,7 kaybederken Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatmayı tartışıyor. Araç teslimatlarında da 7,1'lik gerileme kaydeden firma, binlerce çalışanını çıkartmayı ve kalan diğer tesislerini küçültmeyi planlıyor.

Genel İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, "Bu, Almanya'nın en büyük sanayi grubunun kendi ülkesinde küçülmeye gittiğinin planıdır," açıklamasında bulundu. Gelen haberlere göre firma ayrıca çalışanların maaşlarından yüzde 20 feragat etmeleri isteniyor.

BAZI ÜRETİM TESİSLERİ KAPATILABİLİR

Alman medyasındaki haberlere göre, Volkswagen yönetimi çeşitli potansiyel maliyet tasarrufu hamlelerini tartıştı. Bunlar arasında üst düzey çalışanlar için ikramiyelerin sınırlandırılması, çalışanların yıldönümleri için yapılan ek ödemelerin azaltılması ve bazı Alman üretim tesislerinin olası kapanışlarının araştırılması yer alıyor.

Ekim ayı başından bu yana Volkswagen yönetimi, Almanya'daki tesislerinden işçi temsilcileriyle haftalık toplantılar düzenleyerek maliyetlerde nerelerde kesinti yapılabileceğini ve hangi modellerin hangi tesislerde üretileceğini analiz ediyor.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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