Otomol İzmir, Ormanlaştırma Kampanyasına Destek Veriyor

Otomol İzmir şubesi, Ege Orman Vakfı'nın yürüttüğü "Orman Olmadan İzmir Olmaz" adlı ormanlaştırma kampanyasına destek oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otomol İzmir şubesi, kampanya kapsamında, şubeden periyodik bakım hizmeti alan her müşteri adına 3 fidanı toprakla buluşturuyor.

Otomol İzmir'in yetkili servis hizmeti sunduğu tüm markalarda geçerli olan uygulama, 31 Mart 2026'ya kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otomol Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdürü Aydın Yaşar, İzmir'in doğasına katkı sağlamanın kendileri için bir görev olduğunu belirtti.

Yaşar, "Müşterilerimizin her bakım hizmeti, doğaya bir nefes oluyor. Bu kampanya ile hem çevre bilincini artırıyor hem de geleceğe yeşil bir iz bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.