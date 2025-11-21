Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bu araçların fiyatı 500 bin TL artacak

Güncelleme:
AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışında kalan ülkelerden ithal edilen binek otomobillere uygulanacak ek gümrük vergisi yarın yürürlüğe giriyor. Yeni düzenleme, bazı otomobillerde 500 bin liraya varan fiyat artışlarına neden olacak. İşte o modeller...

  • Otomobillere mevcut %10 gümrük vergisine ek olarak %25 ila %30 oranlarında ilave vergi uygulanacak.
  • İlave vergiler konvansiyonel ve hibrit araçlar için en az 6.000 dolar, plug-in hibritler için en az 7.000 dolar, tam elektrikli araçlar için en az 8.500 dolar sabit tutar içeriyor.
  • Yeni vergi düzenlemesi nedeniyle otomobil fiyatlarında toplam artış 540 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Otomobil almak isteyenleri yakından ilgilendiren karar kapsamında, mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ek olarak yüzde 25'e kadar ilave vergi uygulanacak. Ayrıca araç türüne göre minimum 6 bin ila 8 bin 500 dolar arasında değişen sabit ek vergiler de devreye girecek.

ARAÇLARDA 500 BİN LİRALIK ARTIŞ

Yeni düzenlemeye göre uygulanacak ek vergi oranları şöyle:

Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV): +%25 (en az 6.000 dolar)

Plug-in Hibrit (PHEV): +%30 (en az 7.000 dolar)

Tam elektrikli (BEV): +%30 (en az 8.500 dolar)

Özellikle yüksek matrahlı modellerde bu vergi artışı, nihai satış fiyatını ciddi şekilde yükseltiyor.

MARKALAR ÇÖZÜM ARIYOR

Bazı otomobil distribütörleri ek vergi yükünü azaltmak için araç tedarikini Avrupa ülkelerine kaydırmayı planlarken, bazı markaların rekabeti sürdürebilmek adına vergi farkının bir kısmını kendi kârından karşılamayı değerlendirdiği belirtiliyor.

HANGİ MARKA VE MODELLERİN FİYATI ARTACAK?

NTV'nin haberine göre yeni vergi düzenlemesinden en çok Japon otomobil markaları etkilenecek. İşte zamlanması beklenen modeller:

Honda

  • Civic
  • Jazz
  • CR-V
  • HR-V

Toyota

Yerel üretim Corolla ve CH-R dışındaki ithal modeller zamlanacak:

  • Corolla Cross
  • RAV4
  • Land Cruiser Prado

Nissan

  • X-Trail
  • Subaru
  • Forester
  • Crosstrek

Lexus

Satıştaki tüm modeller ek vergiden etkilenecek:

  • LBX
  • NX
  • RX
  • LM

FİYAT ARTIŞI 540 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR

Vergi değişikliğinin etkisi sadece ek gümrük vergisiyle sınırlı kalmıyor. Örneğin matrahı 1 milyon lira olan bir otomobile 250 bin lira ek vergi eklendiğinde, bunun üzerine yüzde 80 ÖTV ve yüzde 20 KDV hesaplanıyor. Bu nedenle toplam fiyat artışı 540 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

Yorumlar

suleyman altıntaş:

82
0
Alamancı RasihBardakçı:

38
3
BAYCAN:

13
25
Ali :

15
2
sade vatandaş:

21
0
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
