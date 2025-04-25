Otokar, Romanya'da Cobra II Zırhlı Araçlarının Üretimi için Ortak Girişim Anlaşması İmzaladı

Otokar, Cobra II zırhlı araçlarının Romanya'da üretimi için Automenicanica SA ile ortak girişim anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulacak ortak girişim şirketiyle, Cobra II 4X4 zırhlı araçlarının yerel üretimini yapmak ve ülkenin savunma sanayisi kabiliyetinin gelişmesi amaçlanıyor.

Kurulacak yeni şirketin, COBRA II 4x4 ATBTU zırhlı araçlarını Romanya'da üretmenin yanı sıra ülkede mühendislik faaliyetleri, pazarlama ve satış sonrası hizmetleri de yürütmesi hedefleniyor. İmzalanan sözleşmeye göre, Otokar Land Systems SRL ve Automecanica SA Ortak Girişim şirketinde yüzde 50'şer hisseye sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, Otokar'ın Türkiye'nin en büyük kara sistemleri ihracatçısı olduğunu belirterek, bu anlaşmanın şirketin savunma sanayisindeki büyüme stratejisinin en önemli adımlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Sektörde global bir oyuncu olan Otokar'ın, Türkiye'nin en büyük kara platformu ihracatçısı haline geldiğini aktaran Özüner, "Dünyanın birçok farklı bölgesinde 40'tan fazla ülkede başarıyla görev yapan askeri araçlarımızla gururla faaliyet gösteriyoruz. Romanya'da devam eden projemizin bir parçası olarak, COBRA II araçlarımızın Romanya'da üretilmesi için yeni ortak girişim şirketimizin kurulmasına yönelik attığımız bu ilk adımı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu adım, Otokar'ın savunma sanayisindeki büyüme stratejisinin ana kilometre taşlarından biri olacak ve şirketin küresel pazarlarda genişlemesine katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Otokar Askeri Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi de Romanya'nın gereksinimlerini karşılamaya hazır olduklarının altını çizerek, kurulacak ortak girişim şirketiyle Otokar'ın Avrupa faaliyetleri kapsamındaRomanya'nın stratejik bir merkez haline geleceğini belirtti.

Automecanica SA Yönetim Kurulu Başkanı Andrei Scobioala ise Romanya'nın savunma sanayisinde yerel kabiliyetlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacak olan projenin kendileri için büyük önem taşıdığını kaydetti.