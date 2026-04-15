OSTİM Teknik Üniversitesi yaşlandırma test laboratuvarını bünyesine kattı

OSTİM Teknik Üniversitesi, Korucu Makine ile işbirliği içinde yüksek gerilim polimerik izolatör yaşlandırma test laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi. Bu laboratuvar, sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik test hizmetleri sunarak üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yüksek gerilim polimerik izolatör yaşlandırma test laboratuvarıyla, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli test hizmetlerinin yerli imkanlarla karşılanması ve akademik bilginin doğrudan üretim süreçlerine entegre edilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, 5 bin saat sürecek test süreçleri boyunca akademisyenlerin sağlayacağı bilimsel danışmanlık desteğiyle bu altyapının üniversite-sanayi işbirliği modeliyle sürdürülebilir bir yapı oluşturması amaçlanıyor.

"OSTİM'den çok daha farklı projeler çıkarabiliriz"

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Erbay, açılışta yaptığı konuşmada, projenin sanayi için önemine işaret ederek, üniversite-sanayi işbirliği açısından olumlu bir sonuç olduğunu söyledi.

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın da söz konusu laboratuvarın, kıymetli bir uygulama örneği olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Hem sanayi hem üniversiteyi içine alan, tam bizim hayal ettiğimiz projeyi burada gerçekleştirmiş olduk. Ülkemiz, bölgemiz ve firmamız için kıymetli bir çalışma oldu. Burası zaten sanayicilerimizin üniversitesi, bu anlamda OSTİM'den çok daha farklı projeler çıkarabiliriz. Mühim olan, bunları buluşturabilmek. Ankara'da bu işe uygun üniversitenin burası olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
