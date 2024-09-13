Osmaniye'de Sosyal Girişimcilik Projesi İçin İmzalar Atıldı

Osmaniye Valiliği ve DOĞAKA iş birliğiyle şehre kazandırılacak Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'nin (SEECO) imzaları atıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Dünya Bankası koordinasyonuyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO), "Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı" çerçevesinde Osmaniye Valiliği'nin "Karaçay Geçim Kaynağı Tesisi" Toprakkale Kaymakamlığı'nın "Toprakkale Girişimcilik Merkezi" ve Bahçe Kaymakamlığı'nın "Tespih Bahçesi" projelerinin sözleşmeleri imzalandı. 2025 yılında tamamlanması planlanan projeler Osmaniye ilinde üretim ve istihdama katkı sağlayacak. - OSMANİYE