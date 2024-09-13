Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Sosyal Girişimcilik Projesi İçin İmzalar Atıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Valiliği ve DOĞAKA iş birliğiyle hayata geçirilecek Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) için sözleşmeler imzalandı. Projeler, ilin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Osmaniye Valiliği ve DOĞAKA iş birliğiyle şehre kazandırılacak Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'nin (SEECO) imzaları atıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Dünya Bankası koordinasyonuyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO), "Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı" çerçevesinde Osmaniye Valiliği'nin "Karaçay Geçim Kaynağı Tesisi" Toprakkale Kaymakamlığı'nın "Toprakkale Girişimcilik Merkezi" ve Bahçe Kaymakamlığı'nın "Tespih Bahçesi" projelerinin sözleşmeleri imzalandı. 2025 yılında tamamlanması planlanan projeler Osmaniye ilinde üretim ve istihdama katkı sağlayacak. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Osmaniye Valiliği Osmaniye Valiliği osmaniye Ekonomi Yaşam

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

 Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 İstanbul'da kan donduran olay! Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı

Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı
Ali Erbaş, teşekkür için Mesut Özil'i çağırdı: Önemli bir iş başardın

Ali Erbaş, teşekkür için Mesut'u çağırdı: Önemli bir iş başardın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı? 13 Eylül Cuma Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 67. bölüm, yeni bölümde neler oldu 13 Eylül Cuma? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 13 Eylül Yalı Çapkını 74. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! 14 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 14 Eylül Akrep, Boğa, Aslan burcu yorumu Arka Sokaklar CANLI izle! 13 Eylül Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Eylül günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 16. bölüm TRT 1 HD izleme linki! LGS puanları yeniden mi hesaplanacak? LGS PUANLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? LGS puanları iptal mi? Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 13 Eylül Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu?
title