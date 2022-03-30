Osmaniye'de sıvı yağ, şeker ve fahiş fiyat denetimi - Haberler

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Osmaniye'de sıvı yağ, şeker ve fahiş fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Osmaniye'de sıvı yağ, şeker ve fahiş fiyat denetimi

Osmaniye'de sıvı yağ ve şeker stokçuluğu ile fahiş fiyat uygulamalarına karşı marketlerde denetim yapıldı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de sıvı yağ ve şeker stokçuluğu ile fahiş fiyat uygulamalarına karşı marketlerde denetim yapıldı. Denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, fahiş fiyat uygulamalarına ve haksız kazanca izin vermeyeceklerini söyledi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kent genelinde sıvı yağ ve şeker stokçuluğu ile fahiş fiyata karşı denetim yaptı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç ile Ticaret İl Müdürü Ayhan Bozok'un da yer aldığı denetimlerde marketlerin reyonlarındaki sıvı yağ ve şeker fiyatları ile depolardaki stok durumları incelendi. Fırsatçılık yapanlara fırsat verilmeyeceğini belirten Vali Yılmaz, Osmaniye'de stokçuluğa, fahiş fiyat uygulamalarına ve haksız kazanca izin vermeyeceklerini söyledi.

Denetimlerde KDV uygulamaları hakkında bilgiler de alan Vali Erdinç Yılmaz, "Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara karşı denetimlerimiz etkin bir şekilde sürüyor. Denetimlerimize devam edeceğiz. Haksız fiyatlandırma yapılmasına, stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla fırsat verilmeyecek" diye konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye'de sıvı yağ, şeker ve fahiş fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Ekonomi, Haberler

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