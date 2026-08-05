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Osmaniye'de ayçiçeği rekoltesi 44 bin 650 ton bekleniyor

Osmaniye'de ayçiçeği rekoltesi 44 bin 650 ton bekleniyor
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Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, geçen yıla göre ekim alanı artan ayçiçeğinde 44 bin 650 ton rekolte beklediklerini bildirdi.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, geçen yıla göre ekim alanı artan ayçiçeğinde 44 bin 650 ton rekolte beklediklerini bildirdi.

Kentte 2025'te 88 bin dekarda yetiştirilen ayçiçeğinde üretim, bu yıl 127 bin dekarlık alana yayıldı.

Hasadın sürdüğü merkeze bağlı Yeniköy köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Serdengeçti, biçerdöverle ürün topladı.

Serdengeçti, hasadın ardından gazetecilere, Osmaniye'nin ayçiçeği üretiminde her geçen yıl güçlendiğini söyledi.

Rekolte beklentisinin arttığını dile getiren Serdengeçti, "Ekim alanımızın 127 bin dekara ulaştığı 2026'da yaklaşık 44 bin 650 ton rekolte bekliyoruz. Bugün hasat sevincini paylaştığımız üreticilerimize hayırlı ve kazançlı bir sezon diliyorum." dedi.

Hasat etkinliğine İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş da katıldı.

Kaynak: AA
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