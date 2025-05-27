Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi 2026'da göreve başlayacak

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi 2026'da göreve başlayacak
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin 2026 yılının ortasında görev yapmaya başlayacağını ve Karadeniz'deki doğal gaz üretimini 2 katına çıkaracağını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin 2026 yılının ortasında görev yapmaya başlayacağını ve Karadeniz'deki doğal gaz üretimini 2 katına çıkaracağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk Yüzer Üretim Tesisi (FPU) Osman Gazi'nin 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olduğu belirtildi. 140 kişilik personel kapasitesine sahip tesisin, 10,5 milyon metreküp maksimum gaz işleme kapasitesi ve 10 milyon metreküp gaz transfer kapasitesine sahip olacağı kaydedildi. Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacağı ve burada işlenen gazın bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verileceği bildirildi.

29 MAYIS'TA BOĞAZDAN GEÇECEK

26 Eylül 2024'te Çanakkale'deki bir tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınan ve yaklaşık 8 ay burada kaldıktan sonra bugün kuru havuzdan çıkarılan Osman Gazi yüzer üretim platformunun 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde boğazdan geçeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak platformun boğaz geçişinin yaklaşık 11 saat süreceği, geçiş esnasında platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin eşlik edeceği ve platformun 1 Haziran 2025'te Filyos Limanına yanaşmasının planlandığı ifade edildi.

20 YIL GÖREV YAPACAK

Şu anda Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda 12 kuyudan 9,5 milyon metreküp günlük gaz üretildiği, 2026 yılının ortasında görev yapmaya başlayacak olan yüzer üretim platformu ile Karadeniz'deki mevcut üretimin 2 katına, günlük 20 milyon metreküpe çıkacağı vurgulandı. Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının Karadeniz'den karşılanacağı ve platformun belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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