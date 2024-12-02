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Ortalığı karıştıracak iddia: AVM'lere girişte kişi başı 1 lira alınacak

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Türkiye'de milyonlarca vatandaşın uğrak mekanlarından biri olan AVM'lerle ilgili iddia ortalığı karıştırdı. Alışveriş merkezlerine girişte kişi başı 1 TL alınacağı ve bu gelir sayesinde AVM'lerin giderlerinin karşılanacağı belirtiliyor.

Milyonlarca vatandaşın özellikle kış aylarında uğrak mekanlarından biri haline gelen alışveriş merkezleri için ortaya atılan iddia yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN GİDERLERİ KARŞILANACAK"

AVM'lere girişte kişi başına 1 TL'lik ödeme alınacağı öne sürülürken bu gelir sayesinde alışveriş merkezlerinin giderlerinin karşılanacağı ifade ediliyor.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Konu kısa sürede özellikle sosyal medya üzerinde büyük ses getirirken, yetkililer bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Ortalığı karıştıracak iddia: AVM'lere girişte kişi başı 1 lira alınacak
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıözgür demir:

1 lira yetmez en az 100 lira olmalı günlük 10.000 kişi gelse 10.000.000 ? bereket versin iyi para yeter hereşeye

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Haber YorumlarıWalter white:

Avmler bütün giderlerini zaten kiradaki dükkanlardan sağlıyor. Peki biz vatandaşların giderlerini kim sağlayacak. Maaş sabit gider her ay artıyor. Biri bu kara düzene dur demeyecek mi.

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Haber YorumlarıMahmut Şahin:

avm ben için bitmiştir....selam olsun kotcu hasan abi,kofteci memiş dayı...

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