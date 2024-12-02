Ortalığı karıştıracak iddia: AVM'lere girişte kişi başı 1 lira alınacak

Milyonlarca vatandaşın özellikle kış aylarında uğrak mekanlarından biri haline gelen alışveriş merkezleri için ortaya atılan iddia yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN GİDERLERİ KARŞILANACAK"

AVM'lere girişte kişi başına 1 TL'lik ödeme alınacağı öne sürülürken bu gelir sayesinde alışveriş merkezlerinin giderlerinin karşılanacağı ifade ediliyor.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Konu kısa sürede özellikle sosyal medya üzerinde büyük ses getirirken, yetkililer bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.