Orta Doğu krizi Avrupa'da her haneye yansıyor

Avro Grubu Başkanı Kiryakos Pierrakakis: - "Burada kilit kelime belirsizlik. Krizin süresi ve etkisinin derinliği, önümüzdeki aylarda göreceğimiz genel ekonomik etkinin temel belirleyicisi olacaktır" - "Bizim için seyrüsefer özgürlüğü hayati bir gerekliliktir. Hürmüz Boğazı'nın bir ücretli geçiş yolu haline gelmesini kabul edemeyiz"

Avro Grubu Başkanı ve Yunanistan Maliye Bakanı Kiryakos Pierrakakis, Orta Doğu'daki krizin etkisinin Avrupa'daki her hane ve işletmede hissedildiğini söyledi.

Pierrakakis, Brüksel'de Avro Bölgesi ülkelerinin maliye bakanları toplantısı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Avro Grubu toplantısında Orta Doğu'daki krizin ekonomik etkilerini ele alacaklarına işaret eden Pierrakakis, üye ülkelerin aldıkları önlemleri değerlendireceklerini anlattı.

Pierrakakis, "Açıkça söylemek gerekirse, burada kilit kelime belirsizliktir. Krizin süresi ve etkisinin derinliği, önümüzdeki aylarda göreceğimiz genel ekonomik etkinin temel belirleyicisi olacaktır." dedi.

Krizin süresinin Avrupa'nın vereceği tepkiyi de doğrudan etkileyeceğine dikkati çeken Pierrakakis, "Enerji fiyatlarıyla ilgili şu anda her hükümet çeşitli önlemler alıyor. Orta Doğu'daki krizin etkisi, Avrupa'daki her hane ve her işletmede hissediliyor." diye konuştu.

Pierrakakis, eylemleri koordine etmeye çalıştıklarını ve bu nedenle Uluslararası Para Fonu'nu (IMF) da tartışmaya dahil ettiklerini belirterek, alınacak önlemlerin en kırılgan kesimleri hedef alması gerektiğini anlattı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleri konusunda Pierrakakis, "Bizim için seyrüsefer özgürlüğü hayati bir gerekliliktir. Hürmüz Boğazı'nın bir ücretli geçiş yolu haline gelmesini kabul edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Pierrakakis, her krizde, yalnızca kısa vadeli çözümler aramak yerine uzun vadeli stratejik hedeflerle uyumlu adımlar atılması gerektiğine işaret ederek, sınamalara doğru yanıtı verebilmek için daha fazla ortak hareket edilmesinin önemine dikkati çekti.

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların aksaması nedeniyle Avrupa'da petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı artış yaşandı.

Avrupa'da özellikle jet yakıtı fiyatları geçen yıla göre iki katından fazla arttı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
