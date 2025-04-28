Örme ve Kroşe Eşya İthalatında Koruma Önlemi Soruşturması Kapatıldı
Ticaret Bakanlığı, örme veya kroşe eşya ithalatına yönelik koruma önlemi soruşturmasını önlemsiz olarak kapattığını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile karar resmileşti.
"Örme veya kroşe eşya" ithalatına yönelik yürütülen korunma önlemi soruşturmasının önlemsiz kapatılması kararlaştırıldı.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğde, "örme veya kroşe eşya" ürünü için yürütülen soruşturma kapsamında verilen karar yer aldı.
Buna göre, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunca, söz konusu eşyanın ithalatına yönelik yürütülen korunma önlemi soruşturmasının önlemsiz kapatılmasına karar verildi.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi