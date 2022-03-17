"Orman Vatandır Çanakkale Ruhu" filminin gösterimi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Orman Vatandır Çanakkale Ruhu" filminin gösterimi yapıldı

AA - Enes Duran - Ekonomi
 - Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) desteğiyle hazırlanan "Orman Vatandır Çanakkale Ruhu" belgesel filminin gala gösterimi yapıldı.

KARACABEY, BURSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) desteğiyle hazırlanan "Orman Vatandır Çanakkale Ruhu" belgesel filminin gala gösterimi yapıldı.

OGM Konferans Salonu'ndaki gösterime, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan yardımcıları Fatih Metin, Akif Özkaldı ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, filmin yapımcı ve oyuncu kadrosu katıldı.

Ülke genelinde yarın vizyona girecek filmde, orman yangınlarına karşı kahramanca mücadele eden ormancılar, Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıklarla paralel bir şekilde işlendi.

Filmde, 1994'te Çanakkale'deki orman yangınında alevlerin arasında kalarak şehit olan Talat Göktepe'nin hayatını ve olay günü yaşadıklarını anlatan bölüm de yer alıyor.

Filme Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Tufan Gündüz, sanat tarihçisi Yusuf Kartal, güvenlik uzmanı Bülent Orakoğlu, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Taşdemir, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve diğer yetkililer de röportajlarıyla katkıda bulundu.

AA / Enes Duran - Ekonomi

Çanakkale, Karacabey, Belgesel, Tarım, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title