Orman köylülerine endüstriyel odundan 1 milyar TL’lik katkı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Orman Üretimi ve Geliştirme Projesi kapsamında orman köylülerine 1 milyar 3 milyon 657 bin 168 TL katkı sağlandı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sahasındaki Samsun'da 645 bin metreküp endüstriyel odun üretimi, 812 bin metreküp dikili damga belirlendi. Bu kapsamda Samsun'da geçen yıl 732 bin 993 metreküp gerçekleşme sağlanırken, orman köylülerine Alaçam İşletme Müdürlüğü tarafından 85 milyon 180 bin 306 TL, Bafra İşletme Müdürlüğü tarafından 222 milyon 295 bin 49 TL, Kavak İşletme Müdürlüğü tarafından 127 milyon 292 bin 793 TL, Samsun İşletme Müdürlüğü tarafından 240 milyon 195 bin 540 TL ve Vezirköprü İşletme Müdürlüğü tarafından 328 milyon 693 bin 480 TL olmak üzere toplam 1 milyar 3 milyon 657 bin 168 TL katkı sunuldu.

Öte yandan Samsun'daki ormanların bakımı ve geliştirilmesi çalışmaları kapsamında 812 bin metreküp dikili kabuklu gövde hacmi için 993 milyon TL'lik yatırım yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı