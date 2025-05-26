Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Orakçıoğlu Hayatını Kaybetti

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Orakçıoğlu Hayatını Kaybetti
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Orka Holding yönetimindeki iş insanı İrfan Orakçıoğlu, ani rahatsızlık sonucu vefat etti. Ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek. 20 yıl boyunca şirkete önemli katkılarda bulunmuştu.

Orka Holding yönetimindeki iş insanı İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti.

Orka Holding yönetimindeki iş insanı İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belli olacak. Orka Holding'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan Orakçıoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

İrfan Orakçıoğlu'nun ani rahatsızlık sonucu vefatı, ailemizi, çalışma arkadaşlarımızı, sektörümüzü ve tüm sevenlerini derinden sarstı. İrfan Orakçıoğlu'nun şirketimize 20 yıldır verdiği çok değerli hizmetlerini ve katkılarını, özverili çalışmalarını ve örnek kişiliğini her zaman hayırla ve şükranla anacağız. Genç yaşta aramızdan ayrılan, evli ve bir çocuk babası merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Cenazesi, 27 Mayıs Salı günü Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedilecektir.

Ruhu şad olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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