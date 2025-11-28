Haberler

Orka Holding'den UNICEF'e Destek: Çocuklar Yöneticilik Deneyimi Yaşadı

Güncelleme:
Orka Holding, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında UNICEF'e finansal destek sağladı ve çocukların hayal gücünü ön plana çıkaran etkinlikler düzenledi. 'Yönetici Koltuğu' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çalışanların çocukları yöneticilik deneyimi yaşadı. Ayrıca, özel mendil koleksiyonu ile UNICEF'e katkıda bulunulacak.

Orka Holding, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında UNICEF'e finansal destek sağlayan ve çocukların hayal gücünü odağa alan etkinlik serisi düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Yönetici Koltuğu" temasıyla hayata geçirilen ilk etkinlikte, Orka Holding çalışanlarının çocukları, bir günlüğüne yöneticilik deneyimi yaşadı. Katılımcı çocuklar, şirket yöneticilerinin koltuklarına oturarak iş dünyasına dair kendi bakış açılarını ortaya koydu.

Etkinlik kapsamında ayrıca çocuklara yöneltilen "Büyüyünce nasıl bir dünya hayal ediyorsun?" ve "Dünyayı bir günlüğüne yönetseydin çocuklar için neyi değiştirirdin?" gibi sorulara verdikleri yanıtların yer aldığı bir video serisi hazırlandı.

Orka Holding, Dünya Çocuk Hakları Günü'ne yönelik kalıcı bir sosyal sorumluluk projesi olarak, Damat Tween markası aracılığıyla özel mendil koleksiyonu da hazırladı. Sanatla sosyal faydayı bir araya getirmeyi amaçlayan koleksiyonun tüm geliri UNICEF'e bağışlandı.

Damat Tween mağazalarıyla çevrim içi satış kanalları üzerinden satışa sunulan özel tasarım mendiller, 2 bin adet sınırlı üretildi. Koleksiyonun, dünyanın farklı bölgelerinde korunmaya muhtaç çocukların temel haklara erişimine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

"Çocukların sesinin duyulduğu bir dünya için çaba gösteriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve UNICEF İyilik Gönüllüsü Büşra Orakçıoğlu, etkinlikle çocukların güçlü ve mutlu bir dünya hayaline sahip çıkma sözü vererek kurumsal taahhütlerini yerine getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Orakçıoğlu, "Orka Holding olarak çocukların hayal gücünün geliştiği, seslerinin duyulduğu mutlu bir dünyayı yaratmak için çaba sarf ediyoruz. En değerli varlıklarımız, çocuklarımızın daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
