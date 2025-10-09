Dünyanın önde gelen kozmetik şirketlerinden Oriflame, Güzellik ve Refah Raporu'nu yayınladı.

Küresel güzellik şirketi Oriflame, Güzellik ve Refah Raporu'nu yayınladı. Yedi ülkede 3 bin 500 kadın üzerinde yapılan bir araştırmaya dayanan rapor, güzelliğin duygusal refahı, özgüveni ve günlük öz bakımı artırmada oynadığı rolü vurguladı.

Raporda yer alan bulgulara göre, günümüzde güzelliğin mükemmellik peşinde koşmakla değil, duygusal olarak desteklenmiş, bağlı ve kontrol sahibi hissetmekle ilgili olduğunu ortaya koydu.

Rapor hakkında konuşan Oriflame CEO'su Anna Malmhake, "Bu rapor, onlarca yıldır inandığımız şeyi teyit ediyor. Güzellik son derece duygusal ve güçlendirici bir deneyimdir. Dünyanın dört bir yanında kadınlar bize güzellik ritüellerinin kendilerini ayakları yere basan, özgüvenli ve kendilerine bağlı hissetmelerine yardımcı olduğunu söylüyor" dedi.

Raporda yer alan temel bulgular şu şekilde:

Katılımcıların yüzde 95'i güzellik ve refah arasında bir bağ olduğunu kabul ettiklerini söylerken yüzde 42'si bu ikisi arasında güçlü bir bağ olduğunu düşünüyor.

Kadınların yüzde 64'ü kişiselleştirilmiş cilt bakımı ve beslenmeyle diğer tüm sağlık müdahalelerinden daha fazla ilgileniyor.

Yüzde 71 kadarı toplumun fiziksel görünüme aşırı önem verdiğine inanırken, bireylerin kendileri özgüvene (yüzde 47) ve mutluluğa (yüzde 36) daha fazla değer veriyor. Katılımcıların yüzde 43'ü güzelliği hem iç hem de dış niteliklerle ilişkilendiriyor.

"İyi görünmek beni mutlu ediyor" refahı artırma konusunda ilk sırada yer alırken, diğer faydalar arasında "hayat hakkında daha olumlu hissetmek", "iyi göründüklerinde iç huzuru bulmak" ve "dış görünüşlerine özen gösterdikten sonra zihinsel olarak tazelenmiş hissetmek" yer alıyor. - İSTANBUL