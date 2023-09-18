Ordu'da fındık fiyatları yükseliyor
Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 100 liradan işlem gördüğü belirtildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fiyatın hızla yükseldiğini ve üreticilere kontrollü şekilde pazara fındık indirmelerini istedi.
Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 100 liradan işlem gördüğü belirtildi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, serbest piyasada fındık fiyatının yükselişinin sürdüğünü söyledi.
Sezona 65 liradan başlayan fiyatın hızla yükseldiğine işaret eden Soydan, bugün itibarıyla serbest piyasada 50 randıman fındığın kilogram fiyatının 100 lira olduğunu aktardı.
Üreticilere seslenen Soydan, "Fındığın önü açık. Fiyatta yükselme eğilimi sürüyor. Üreticilerimizden ihtiyacı kadar ve kontrollü şekilde pazara fındık indirmelerini istiyoruz." dedi.
Soydan, 50 randıman üzeri fındık fiyatının 100 lirayı geçtiğini kaydetti.