Ordu'da kuraklık riskine karşı gölet sayısı 100'e çıkarılacak

Ordu'da su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbir amacıyla inşa edilen gölet sayısının 100'e çıkarılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, su kaynaklarını güçlendirmek adına yürütülen gölet çalışmalarının hız kazandığını belirtti.

Mevcut 68 gölet sayısının ilçelerde yapılacaklarla 100'e çıkarılacağını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana 13 ilçede 68 gölet inşa ettik. Belediye tarafından satın alınan ekskavatörlerle yeni göletler hızla tamamlanacak. Bu yatırımlar hem tarım ve hayvancılığın su ihtiyacını karşılayacak hem de orman yangınları gibi acil durumlarda kullanılacak."