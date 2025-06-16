ÖRAV 11. Eğitim Şenliği'nde Öğretmenler Yeniden Buluşuyor

ÖRAV 11. Eğitim Şenliği'nde Öğretmenler Yeniden Buluşuyor
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Öğretmen Akademisi Vakfı, 11. Eğitim Şenliği'ni düzenleyerek öğretmenlerle buluşacak. Şenlik, 14 Haziran'da Van'da başlayarak 7 bölgede gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), 11. Eğitim Şenliği ile Türkiye genelinde öğretmenlerle yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Garanti BBVA'nın kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından düzenlenen ÖRAV Eğitim Şenliği, bu yıl 11. kez öğretmenlerle buluşuyor. Haziran ayında başlayacak olan şenlik, öğretmenlere ilham veren içerikler sunmayı ve onların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ÖRAV Eğitim Şenliği, alanında uzman konuşmacıların paylaşımları, ÖRAV Atölyeleri ve etkinliklerle zenginleştirilmiş kapsamlı bir program sunuyor. 14 Haziran'da ilk durağı Van olarak başlayan şenlik, haziran ayı boyunca 7 bölgede 7 farklı ilde öğretmenlerle buluşacak. Şenliğe ev sahipliği yapacak iller; Ankara, Bursa, Diyarbakır, Düzce, İzmir, Mersin ve Van olacak.

"Yılın yorgunluğunu birlikte öğrenerek atıyoruz"

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, "Her yıl akademik yılın yorgunluğuna rağmen öğretmenlerimizin büyük bir heyecanla bir araya gelerek öğrenmeye devam ettiğini görmek bize umut veriyor. ÖRAV Eğitim Şenliği, öğretmenlerimizin birlikte düşünme, yenilenme ve ilham alma alanı. Bu yıl da öğretmenlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunacak; aynı zamanda birlikte üretmenin keyfini yaşatacak eğlenceli ve kapsayıcı bir program hazırladık. Yeni eğitim yılına güçlü bir başlangıç için, yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanındayız" açıklamasında bulundu.

Zengin içerikli atölyeler öğretmenlerle buluşuyor

Eğitim Şenliği boyunca öğretmenler sanatla kendine temas, topluluklar için felsefe, dans, orff ve ritim, yoga, müzede drama sağlıklı yaşam için bisiklet sürme, eğitimde oyun, sinema ve felsefe ekseninde düşünme, zeka oyunları ve aile danışmanlığı gibi birbirinden farklı ve ilham verici atölyeye katılma imkanı bulacak. Şenliğin Ankara etabındaki atölyelerden birine, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde ülkemize gümüş madalya kazandıran milli sporcu Şevval İlayda Tarhan da eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Van
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