Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 218 Doları Gördü

Ons altın rekor tazeleyerek 3 bin 218 doları görürken, gram altın da 4 bin liraya yaklaştı.

ABD, Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerini 145'e yükseltti. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ve doların küresel çapta zayıflaması, yatırımcıyı güvenli liman olan altına yöneltti. Ons altın rekor tazeleyerek 3 bin 218 doları gördü. Gram altın da 4 bin liraya yaklaştı. - İSTANBUL