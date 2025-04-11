Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 218 Doları Gördü
ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini artırması ve doların değer kaybı, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltiyor. Bu gelişmelerle birlikte ons altın rekor seviyelere ulaştı ve gram altın da 4 bin liraya yaklaşmaya başladı.
Ons altın rekor tazeleyerek 3 bin 218 doları görürken, gram altın da 4 bin liraya yaklaştı.
ABD, Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerini 145'e yükseltti. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ve doların küresel çapta zayıflaması, yatırımcıyı güvenli liman olan altına yöneltti. Ons altın rekor tazeleyerek 3 bin 218 doları gördü. Gram altın da 4 bin liraya yaklaştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi