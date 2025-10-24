Öngörülü Liderlik Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi'nin (EDU) ev sahipliğinde ve Cenevre Bilim ve Diplomasi Öngörü Merkezi (GESDA) iş birliğiyle düzenlenen Öngörülü Liderlik Zirvesi, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, zirvede Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Dünya Ekonomik Forumu Geçici Başkanı Peter Brabeck-Letmathe, İtalya Eski Başbakanı ve IE Siyaset, Ekonomi ve Küresel İlişkiler Okulu Dekanı Enrico Letta, Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ve GESDA Genel Sekreteri Stephane Decoutere yer aldı.

Zirvede geleceği öngören liderlik kavramı etrafında bilim, teknoloji, politika ve iş dünyasından pek çok isim bir araya gelirken, zirvenin son günü gerçekleştirilen oturumlarda tarihsel perspektiften Türkiye'nin geleceğe dair liderlik potansiyeli değerlendirildi.

Açılışta, Rektör Yusuf Leblebici ve Stephane Decoutere konuşmalar yaptı. Bilim diplomasisi ve küresel yönetişimde öngörü konusuna değinen Marga Gual Soler ile çoklu kriz ortamında ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendiren Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Meltem Müftüler Baç da katılımcılar arasında yer aldı.

Zirvenin ikinci günü "Bilimsel Öngörü", üçüncü günü ise "İnsan, Toplum ve Gezegenin Geleceği" temalarıyla düzenlendi. Sabancı Üniversitesi Tuzla kampüsündeki oturumlarda enerji, gıda güvenliği, yapay zeka ve kuantum teknolojileri gibi konular masaya yatırıldı.

Zirvenin kapanışında, Enrico Letta bilimin, diplomasinin ve işbirliğinin gelecekteki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Liderlik yalnızca öngörüyle değil, insanlarla, yani ekiple ilgilidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, içinde bulunulan dönemin bilim, teknoloji, diplomasi ve insanlığın bir araya gelmesini gerektiren bir çağ olduğunu belirtti.

Sabancı, mühendislik ve sosyal bilimlerin iç içe ve birlikte çalışmadan çözüm üretilemeyeceğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bu alanlar, birlikte kolektif bir zeka oluşturuyorlar. Yeni bilim insanları, artık yalnızca kendi laboratuvarlarında değil, küresel ağların bir parçası olarak çalışıyor, dünya çapında kolektif zekaya katkıda bulunuyorlar. Böylesi bir dünyada yalnızca veriyi ve analitiği değil, insan davranışını ve toplumsal dinamikleri de anlayan insanlara ihtiyacımız var. Artık işbirliği, dayanışma ve açık iletişim, teknik bilgi kadar önemli hale geldi."

Veri Bilimi ve Analitiği Programı'nın bilimsel akıl yürütmeyle insan iç görüsünün nasıl bütünleşebileceğine örnek olduğunu ifade eden Sabancı, şunları kaydetti:

"Geleceğin liderleri için en temel beceriler, birlikte çalışabilme, etkili dinleme, veriyi eleştirel biçimde yorumlama ve kolektif zeka oluşturma yetkinlikleridir. Liderlik yalnızca öngörüyle ya da amacı tanımlamakla ilgili değil, insanlarla, yani ekiple ilgilidir. Ekibin inanması, ikna olması ve harekete geçmek istemesi gerekir. Rıza inşası, liderliğin özüdür. Bugün en kritik unsur değişime açık olma tutumudur. Liderden ekibe, ekipten lidere karşılıklı bir açıklık kültürü geliştirmemiz gerekiyor."

Üniversitenin 25 yıl önce disiplinler arası bir yapıyla kurulduğunu ve bu yaklaşımın bugün öngörülü bir vizyon olarak öne çıktığını belirten Sabancı, GESDA ile yürütülen işbirliğinin bu vizyonun bir parçası olduğunu aktardı.

Sabancı, "Şimdi öngörülü liderlik anlayışımız doğrultusunda GESDA ile ortak noktada buluştuk. Geleceğe bakarken, aynı öngörü ve yenilik ruhunu sürdürmek bizim sorumluluğumuz. Üniversitemizin rektöründen akademik kadrosuna, yeni nesil liderlerinin geleceği yeniden tasarlayacaklarına inanıyorum. Bu vizyon ve yenilikçi ruh, Sabancı Üniversitesi'nin başarısını şekillendirmeye devam edecektir." değerlendirmelerini yaptı.