Ön Çapraz Bağ Yırtığı: Korkulacak Bir Durum Değil

Medicana Avcılar Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolgahan Kuru, ön çapraz bağ yırtığının, doğru yönetilirse korkulacak bir durum olmadığını, artık teknoloji, cerrahi teknikler ve rehabilitasyon imkanları sayesinde hastaların dizlerine yeniden güvenebilir hale geldiğini belirtti.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, dizin ortasında çapraz şekilde uzanan ve uyluk kemiğiyle kaval kemiği arasında bağlantı sağlayan ön çapraz bağlar, dizi, öne ve arkaya doğru anormal hareketini engelleyerek koruyor.

Ön çapraz bağ yırtıldığında, hem yaşam kalitesi düşüyor hem de menisküs ve kıkırdak yapılar zarar görerek diz sağlığı olumsuz etkileniyor. Bu sorun sadece sporcularda değil, ev işleriyle ilgilenen kadınlarda ve annelerde de görülebiliyor.

Açıklamada görüşlerine verilen Medicana Avcılar Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolgahan Kuru, çapraz bağlarında sorun olan her hastaya ameliyat önerilmediğini ifade etti.

Kuru, ileri yaşta ve çok aktif olmayan bir kişiye, dizinin haline göre fizik tedaviyle kasların güçlendirilerek durumun tolere edilebileceğini ancak genç, spor yapan, aktif bir kişi ya da dizine güvenmeyen bir hastaya ameliyat önerdiklerini kaydetti.

Ön çapraz bağ yırtılmasının sıklıkla profesyonel sporcularda görüldüğüne dair bir inanış olduğuna dikkati çeken Kuru, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sorun elbette profesyonel sporcularda daha sık görülüyor çünkü onlarda dizlere yüklenme fazla olur. Ama günlük hayatında aktif olan, düzenli spor yapan, çocuklarıyla parkta oynarken ani bir dönüş yapan veya yanlış bir adım atan herkes risk altındadır. Hatta ev hanımlarında veya iş kazası geçiren bireylerde de ön çapraz bağ yırtıkları görüyoruz."

"Ameliyatlar kapalı yöntemle yapılıyor"

Ameliyatların kapalı yöntemle yapıldığını, işlemin, dizde sadece 2 veya 3 küçük delik açılarak yapıldığını, kamera yardımıyla yırtık bağın çıkarıldığını, yerine hastanın tendonlarından hazırlanan yeni bir bağın yerleştirildiğini anlatan Kuru, şunları kaydetti:

"Genellikle hamstring tendonlarını tercih ediyoruz ama bazı durumlarda diz kapağı altından alınan patellar tendon veya kuadriseps tendonunu da kullanabiliyoruz. Grefti yerleştirmek için kemik içine tüneller açılıyor. Bu tünellerin açısı, yeri ve greftin gerginliği çok önemlidir çünkü tüm ameliyatın başarısını belirleyen şey bu anatomik yerleşimdir. Greft, biyobozunur vidalar ya da askı sistemleriyle kemiğe sabitleniyor. Hastanın anatomisine uygun, kişiselleştirilmiş bir planla ilerliyoruz."

Ameliyat sonrasında ilk günlerden itibaren fizik tedavinin başladığına değinen Kuru, dizin tamamen sağlıklı hale gelmesi için yapılan çalışmaların ardından tam anlamıyla spora dönüşün 6 aydan önce olmayacağını, bu sürenin de hastanın yaşına, fiziksel kapasitesine, mesleğine ve ne kadar disiplinli çalıştığına göre değişebildiğini vurguladı.

Dizde ani bir dönme sonrası klik sesi, şişlik, boşalma hissi ya da güvensizlik oluştuysa hiç vakit kaybetmeden bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurulması gerektiğinin altını çizen Kuru, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Erken teşhis, daha az hasarla, daha kısa sürede iyileşme anlamına gelir. Ne kadar beklenirse, menisküs ve kıkırdak gibi diğer dokular da zarar görebilir. Ön çapraz bağ yırtığı, doğru yönetilirse korkulacak bir durum değildir. Artık teknoloji, cerrahi teknikler ve rehabilitasyon imkanları sayesinde hastalar dizlerine yeniden güvenebilir hale geliyor. Önemli olan doğru tanı, doğru zamanlama ve sabırlı bir süreçtir."