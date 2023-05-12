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OMÜ 500 sözleşmeli personel alacak

OMÜ 500 sözleşmeli personel alacak

Ekonomi Haberleri

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 500 sözleşmeli personel alacak.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 500 sözleşmeli personel alacak.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptığı açıklamada, "OMÜ olarak, KPSS sıralamasına göre yazılı ve sözlü sınav olmaksızın 500 sözleşmeli personel alımı yapacağız. 16 Mayıs 2023 tarihinde ilana çıkıyoruz. Kadrosunu yenileyerek daha da güçlenen OMÜ, uluslararası rekabette ülkemizin gücüne güç katmaya devam edecektir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yavuz Ünal KPSS Ekonomi Haberler

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