OMNEX 2026'nın Tanıtım Toplantısı Umman'da gerçekleştirildi

Güncelleme:
Umman İş Forumu tarafından gerçekleştirilecek olan Umman Uluslararası Ticaret Fuarı ve Umman-Türkiye İş Forumu (OMNEX 2026) öncesinde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Umman İş Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Umman'ın başkenti Maskat'ta, 2-4 Şubat'ta düzenlenecek ve AA'nın da global iletişim ortağı olduğu fuarın tanıtım toplantısı, Umman Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Umman İş Forumu tarafından, Umman-Türk Ortak İş Konseyi ortaklığı ve Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında forumun hedefleri, eş zamanlı düzenlenecek etkinlikler ve odaklanılan sektörler kamuoyu ile paylaşıldı.

Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete, OMNEX 2026'nın Umman Sultanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin onur konuğu olarak seçilmesinin, iki ülke arasındaki güçlü ortaklığın işareti olduğunu ve iş dünyaları arasında stratejik işbirliklerinin geliştirilmesine fırsatlar sunduğunu aktaran Ete, forumun bu dönemde düzenlenmesinin Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen üst düzey karşılıklı ziyaretlerin ardından oluşan olumlu ivme açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

