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Yaptığı paylaşıma kızan annesi, Elon Musk'ı azarladı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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Elon Musk, Rusya tarafından gelen sert açıklamaların ardından, "Ölürsem sizi tanımak güzeldi" paylaşımını yaptı. Büyük yankı uyandıran bu paylaşım sonrası Musk'ın annesi oğlunu Twitter'dan "Bu komik değil" diyerek azarladı.

Space -X ve Tesla CEO'su Elon Musk Ukrayna'ya uydu interneti sağlamasının ardından Moskova'dan tepki çekmişti. Musk, Rusya uzay ajansı Roscosmos'un başkanı tarafından tehdit edildiği iddialarının ardından "Ölürsem sizi tanımak güzeldi" mesajı paylaştı.

ANNESİ AZARLADI

Kısa süre önce satın aldığı platformda 91 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Musk'ın tweeti kısa süre içinde binlerce tekrar paylaşım, yorum ve beğeni aldı. Musk'ın diyetsiyen ve yazar annesi Maye Musk, oğlunun mesajını alıntıladı ve "kızgın yüz" emojisi ile beraber; "Bu komik değil" ifadelerini kullandı.

'Ölürsem sizi tanımak güzeldi' paylaşımı yapan Elon Musk, annesi tarafından azarlandı

ÖZÜR DİLEDİ

Bunun üzerine, Elon Musk, annesine cevap vererek, "Özür dilerim! Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım" yazdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Elon Musk, Ekonomi, Güncel, Haberler

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