OKA tarafından desteklenen 18 proje için başarı belgesi töreni düzenlendi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Samsun'da desteklenerek tamamlanan 18 proje için başarı belgesi töreni düzenlendi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, OKA'nın sanayiden tarıma, turizmden sağlığa, sosyal hizmetlerden çevre ve şehirciliğe kadar çok geniş yelpazede yatırım konularında önemli rol üstlendiğini söyledi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Samsun'da desteklenerek tamamlanan 18 proje için başarı belgesi töreni düzenlendi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, OKA'nın sanayiden tarıma, turizmden sağlığa, sosyal hizmetlerden çevre ve şehirciliğe kadar çok geniş yelpazede yatırım konularında önemli rol üstlendiğini söyledi.

Samsun'da 2021'den bugüne kadar tamamlanan 18 projeye bakıldığında Vezirköprü'den Terme'ye, Çarşamba'dan Havza'ya kadar kentin birçok ilçesinde eser bırakıldığının görüldüğünü anlatan Dağlı, "Samsun'a değer katan, yatırımcılarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet sunum aracı olan bütün projeler şehrimizin kalkınması ve refahı için son derece kıymetlidir. Devletimizin politikaları çerçevesinde bu fırsatlardan Samsun'un daha fazla faydalanabilmesi için kurum ve kuruluşların OKA'nın planlama ve yatırım destek imkanlarını zorlaması büyük önem taşımaktadır. Kurum ve kuruluşların kalkınma ajansı ile hareket ettikleri konuları çeşitlendirmesinin de yerinde bir girişim olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ajanslardan para almak için projelere başlanılamayacağını dile getiren Dağlı, şunları kaydetti:

"Böyle projelerde sonuca varılamamıştır. Bir projeniz var ve başlangıç suyuna ihtiyaç duyulduğunda kalkınma ajansları bunlara cevap verecek kurumdur. Mantık bu olunca da projelerin başarılı olma oranı yüzde 100'e yaklaşıyor. Kamu kurumlarımız da bu alanda güzel projelerle kendilerini belli ediyor. Proje birimlerinin güçlü olması ve nelerin yapılabileceğinin bilinmesi gerekiyor. Kurumlar vizyonları sayesinde yoluna devam edecektir. Kalkınma ajansının amacı sadece projelere destek vermek değildir. İlin sanayisine, ekonomisine, eğitimine, yani tüm gelişmelere vizyon, strateji kazandırmak hem de uygulanmasını takip etmektir."

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

Programda daha sonra OKA tarafından desteklenerek tamamlanan 18 proje sahibine başarı belgeleri verildi.