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OKA Genel Sekreteri: Bölgemizin imkan ve kabiliyetlerini en iyi noktaya taşıyoruz

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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, bölgenin imkan ve kabiliyetlerini artırmak için yürütülen çalışmalardan bahsetti. OKA, TR83 Bölgesi'nde girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi programı kapsamında bir panel düzenledi. Mehlika Dicle, bölgesel kalkınma alanında oyun kurucu bir rol üstlendiklerini belirtti ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, "OKA olarak bölgemizin imkan ve kabiliyetlerini en iyi noktaya taşımak, rekabet gücünü artırmak üzere birçok çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada bugüne kadar 15 yılda bin 200'ün üzerinde projeyi bölgemize kazandırdık" dedi.

Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesi'nde çalışmalar yürüten OKA, Samsun'da "Melek Yatırımcı Nasıl Olunur?" başlıklı bir panel düzenledi. OKA Samsun merkez hizmet binasında gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını yapan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, "Kalkınma ajansları ülkemizde bölgesel kalkınma alanında faaliyetlerini sürdürüyorlar. Melek yatırımcılık da bir bölgesel kalkınma aracı olarak hepimizin gündeminde. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak bölgemizin imkan ve kabiliyetlerini en iyi noktaya taşımak, rekabet gücünü arttırmak üzere birçok çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada bugüne kadar 15 yılda bin 200'ün üzerinde projeyi ve 15 yılda 15 tane Avrupa Birliği projesini bölgemize kazandırdık" diye konuştu.

Mehlika Dicle, "Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde aslında proje sayılarımızın çok daha ötesinde bölgesel kalkınma alanında oyun kurucu, yol gösteren, bölgesel kalkınmada öncü bir rol üstlendiğimizi söyleyebiliriz. 2022 yılından itibaren kalkınma ajansımızda sonuç odaklı programlar bazında yapılanmaya geçti. Katma değerleri ve ihracat, turizmin geliştirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi alanında bizler 3 tane sonuç odaklı program kapsamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu programlar çerçevesinde girişimcilik ekosistemi bu yıl bilim hüviyeti kazanan ve bu alana önümdeki dönemde daha da odaklanacağımız bir alan. Melek yatırımcılık ile ilgili çalışma önümüzdeki günlerde de ajansımızın gündeminde olacak. Bu, 12'nci Kalkınma Planı'nda da yer bulmuş bir başlıktır. 12'nci girişimcilerin niteliklerine göre farklı finansmanların geliştirilmesi, farklı mekanizmaların desteklenmesi öngörülmüş. Bizler de önümüzdeki günlerde bunu sahaya yansıtacak kurumlar olacağız. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi kapsamında bu organizasyonu düzenliyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Panelde "Melek Yatırımcılık" konusunda ufuk açan bilgiler ile tecrübe paylaşımının yanında, kitle fonlama gibi yeni nesil fon araçları tanıtıldı ve katılımcıların soruları yanıtlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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