ÖİB Aydın ve Muğla'daki Taşınmazların Satışlarını Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Aydın'ın Didim ilçesinde 7 bin 541,56 metrekarelik taşınmaz ve Muğla'nın Datça ilçesinde 761,92 metrekarelik taşınmaz için satış ihalesi gerçekleştirdi. Didim'deki taşınmaz için en yüksek teklif 176 milyon lira, Datça'daki taşınmaz için 121 milyon lira olarak belirlendi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın ve Muğla'daki 2 taşınmazın satış ihalelerini gerçekleştirdi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Başkanlık adına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 7 bin 541,56 metrekarelik taşınmaz için yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklifi 176 milyon lira ile Prestige Emlak İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Mobilya Tekstil Kuyumculuk Petrol Elektrik Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. verdi.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi'ndeki 761,92 metrekarelik taşınmaz için ise en yüksek teklif 121 milyon lirayla Hacı Koyun tarafından sunuldu.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Ümraniye'de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı

Eşini satırla öldüren şüpheli yakalandı! Bakın cinayeti neden işlemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.