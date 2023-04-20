Üye Girişi
Haberi Paylaş
OHAL kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

OHAL kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Ekonomi Haberleri

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yatırımlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yatırımlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'un 4'üncü maddesi ve ilgili mevzuatı uyarınca yarışması yapılan ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler kapsamında üretilen elektriğin serbest piyasada değerlendirilebilmesine ilişkin öngörülen süreler üç ay süreyle uzatıldı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title