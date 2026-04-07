OEDAŞ, "Can Dostlar" projesiyle 5 yılda 5 ilde 30 tonu aşkın mama bağışı yaptı

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 2021'de hayata geçirdiği "Can Dostlar" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 5 yılda 5 ilde 30 tonun üzerinde mama bağışında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren OEDAŞ, bölgedeki barınaklarda yaşayan hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve göçmen kuşların enerji hatlarından etkilenmesini önlemek amacıyla çalışanlarının gönüllü desteğiyle "Can Dostlar" projesini yürütüyor.

OEDAŞ, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında, 2023'te tıbbi cihaz desteği sağlayarak tedavi odası açtığı Afyonkarahisar Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti.

Şirketin farklı birimlerinden yöneticiler ve çalışanların katıldığı ziyarette, Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Şükrü Ertunç ve Veteriner Battal Erdoğan ile bakımevinin veteriner, tekniker ve personeli de yer aldı. OEDAŞ çalışanları ziyaret sırasında barınağa 300 kilogram mama bağışladı.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde de bir tedavi odası açan OEDAŞ, 2021'de hayata geçirdiği proje kapsamında 5 yılda 5 ilde 30 tonun üzerinde mama bağışında bulundu.

2024 itibarıyla proje kapsamını genişleten şirket, göçmen kuşların elektrik direklerinde akıma kapılmasını önlemek amacıyla izolatör ve flexiglass kaplama gibi çalışmalar da yürütüyor.