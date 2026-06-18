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Ödemiş'te çiftçilere IPARD III tanıtıldı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde TKDK tarafından düzenlenen toplantıda, IPARD III programı kapsamında çiftçilere süt işleme, kırsal turizm ve zeytinyağı gibi sektörlerde hibe destekleri ve başvuru şartları anlatıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde IPARD III destek programı tanıtıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa Koordinatörü Murat Akın, Ödemiş Ticaret Odası Konferans Salonu'nda çiftçilere IPARD III programı kapsamındaki hibe destekleri, başvuru şartları ve desteklenecek proje türleri hakkında bilgi verdi.

Ödemiş'in önemli bir süt üretim merkezi olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"İlçede kırsal turizm, süt işleme ve zeytinyağı gibi sektörlere destek veriliyor. Ancak süt işlemeye yönelik projelerde daha yüksek hedefler belirlendi. TKDK olarak Ödemiş'te tarımsal kalkınmayı desteklemeye ve çiftçilerin modern tarım teknolojilerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor."

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
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