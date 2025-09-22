Odeabank, Küresel Sürdürülebilirlik İlkelerine Katıldı

Odeabank, dünyanın en geniş kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact-BMKİS) imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Odeabank, BMKİS'in imzacısı olarak dünyanın en geniş kurumsal sürdürülebilirlik platformuna katıldı.

İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadeleyi esas alan 10 evrensel ilkeyi stratejilerinin ve kurum kültürünün merkezine yerleştiren banka, bu yaklaşımı günlük işleyişine de yansıtıyor. "Güçlendiren ve Dönüştüren Bankacılık" stratejisiyle hareket eden Odeabank, böylece sorumlu bankacılık vizyonunu küresel ölçekte daha da güçlendiriyor.

Odeabank, her yıl BMKİS'e İlerleme Raporu (CoP) sunarak sürdürülebilirlik yolculuğundaki gelişimini şeffaf bir şekilde ortaya koyacak. 165'den fazla ülkede 25 binden fazla şirketin dahil olduğu BMKİS, dünyanın en geniş kurumsal sürdürülebilirlik ağı konumunda bulunuyor. Bu sayede Odeabank, örnek uygulamalarını uluslararası ölçekte paylaşacak, farklı sektörlerden kurumların deneyimlerinden faydalanacak ve küresel sürdürülebilirlik gündeminin şekillenmesine aktif katkıda bulunacak.

BM tarafından desteklenen bu küresel yapı, her ölçekte ve sektörden şirketi aynı çatı altında buluşturuyor. Odeabank ise bu güçlü ağa katılımıyla platformun 10 ilkesini rehber edinen banka, tüm strateji ve operasyonlarını bu evrensel ilkeler doğrultusunda şekillendirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank Üst Yöneticisi (CEO) Mert Öncü, bu adımın küresel sorumluluk bilinçlerini yansıttığını, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek vizyonlarını güçlendirdiğini belirtti.

Öncü, "Odeabank olarak, benimsediğimiz ve önemli bir sorumluluk olarak gördüğümüz küresel sürdürülebilirlik alanındaki en kapsamlı girişimlerden biri olan BMKİS'e katılmaktan gurur duyuyor ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadeleyi kapsayan evrensel ilkelere bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Bunun bir parçası olarak, gelecek kuşaklara daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için tüm paydaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.