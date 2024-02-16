Ocak ayında konut satışları yüzde 17.8 geriledi

Ocak ayında Türkiye genelinde toplam 80 bin 308 adet konut satıldı. Bu geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8'lik bir gerilemeye işaret ederken, 13 bin 423 konutun satıldığı İstanbul, toplam satışlardan yüzde 16.7 pay alarak ilk sırada yer aldı. Onu 6 bin 709 konut satışıyla yüzde 8.4 pay alan Ankara ve 5 bin 250 adet konut satışıyla yüzde 6.5 pay alan Antalya izledi. En az konut satışının gerçekleştiği il ise 17 adetle Ardahan oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI % 63.5 GERİLEDİ

Yurt genelinde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 63.5 gerileyerek 5 bin 915 adet olurken, toplam satışlar içindeki ipotekli konut satışları oranı yüzde 7.4 seviyesinde gerçekleşti.Bu ayda gerçekleşen ipotekli satışların bin 404 adedi, ilk el konutlardan oluştu.

Bu ayda ilk el konut satışları yüzde 8.2 azalarak 25 bin 263 adet, ikinci el konut satışları ise yüzde 21.6 azalarak 55 bin 45 adet seviyesinde gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞLARI % 50.5 AZALDI

Yabancılara konut satışı Ocak ayında 2 bin 61 adetle yüzde 50.5 azalırken, toplam satışlar içindeki yabancılara satış oranı yüzde 2.6 oldu. Yabancılara konut satışında Antalya 710 adetle ilk sırada yer aldı. Bu ayda 555 adetle Rusya Federasyonu vatandaşları, en fazla konut satın alan yabancı ülke vatandaşları oldu.