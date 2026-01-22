Haberler

Kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 74,1 oldu

Güncelleme:
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ocak ayında 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre mevsimsel etkilerden arındırılmış oran ise yüzde 74,4 olarak hesaplandı.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), ocak ayında geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 olarak hesaplandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise 0,3 puan azalışla yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl

20252026
Ocak

74,674,1
Şubat

74,5

Mart

74,4

Nisan

74,3

Mayıs

75,0

Haziran

74,6

Temmuz

74,2

Ağustos

73,5

Eylül

74,0

Ekim

74,2

Kasım

74,4

Aralık

74,4

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Haberler.com
500

