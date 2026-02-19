Haberler

İlk el konut satışları 34 bin 69, ikinci el konut satışları 77 bin 411 olarak gerçekleşti

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Ocak ayında ilk el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında azalarak 34 bin 69 olarak kaydedildi. İkinci el satışlar da yüzde 5,9 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında azalarak 34 bin 69 oldu. İkinci el konut satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında azalarak 77 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,6, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,4 oldu.

İpotekli konut satışları 20 bin 263, diğer konut satışları 91 bin 217 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında artarak 20 bin 263 oldu. Diğer konut satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 oranında azalarak 91 bin 217 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,2, diğer satışların payı yüzde 81,8 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
