Haberler

Ocak'ta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu

Ocak'ta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre, Ocak ayında yurt dışı yolcu taşımacılığı yüzde 57,08 artışla en çok pahalanan ürün oldu. Kadın ve kız çocuk giysileri ise yüzde 7,64 azalarak en çok ucuzlayan ürün grubu olarak kaydedildi. Genel Tüketici Fiyat Endeksi ise bir önceki yıla göre yüzde 30,65 artış gösterdi.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, Ocak ayında hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı yüzde 57,08 artışla en fazla pahalanan kalem olurken, kadın ve kız çocuk giysileri yüzde 7,64 azalışla en çok ucuzlayan ürün grubu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış gösterdi.

Ocak ayında fiyatı en fazla artan ürün grupları arasında;

Meyvesi yenen sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak vb.) yüzde 51,58,

Yeşil baklagil sebzeleri (taze veya soğutulmuş) yüzde 33,09,

Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler yüzde 32,29,

Havale ücretleri yüzde 30,87 artışla öne çıktı.

Aynı dönemde fiyatı en çok düşen ürünler ise;

Bebek giysileri (0-2 yaş) yüzde 6,28,

Erkek ayakkabıları yüzde 3,05,

Erkek ve erkek çocuk giysileri yüzde 3,01,

Bebek ve çocuk ayakkabıları yüzde 3,01 azalış gösterdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü