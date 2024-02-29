Oba Makarna ne zaman borsada işlem görecek? Oba Makarna işlem görüyor mu, ne zaman işlem görecek?

Oba Makarna ne zaman borsada işlem görecek? Sorusu, Oba Makarna'nın halka arzına katılmak isteyen vatandaşlar başta olmak üzere birçok yatırımcı tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oba Makarna'nın halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar tarafından detaylar sorgulatılıyor. Peki, Oba Makarna ne zaman borsada işlem görecek? Oba Makarna işlem görüyor mu, ne zaman işlem görecek?

OBA MAKARNA NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Oba Makarna tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 96.336.345 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 479.421.759 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 01/03/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 39,24 TL/pay baz fiyat, "OBAMS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre Oba Makarna 1 Mart Cuma günü borsada işlem görmeye başlayacaktır.

OBA MAKARNA HAKKINDA

1966 yılından bu yana modern üretim tesisleri, teknolojik alt yapısı ve Ar-Ge'ye verdiği önemle sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer alan, son 10 yıllık dönemde makarna ihracat şampiyonu olan Oba Makarna pay başına 39,24 TL sabit fiyatla 22-23 Şubat tarihlerinde talep toplayacak.