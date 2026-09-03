Nvidia, Hugging Face'i 12,93 Milyar Dolara Satın Alıyor

NEW Nvidia, yapay zeka geliştirme platformu Hugging Face'i 12,93 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, konuya ilişkin bir blog yazısı kaleme aldı.

Söz konusu yazıda Huang, 12,93 milyar dolarlık satın almanın Hugging Face platformunun büyütülmesi, altyapısının güçlendirilmesi ve yapay zekaya dünya genelindeki geliştiriciler ile kurumların erişiminin genişletilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Huang, Hugging Face'in açık yapay zeka ekosistemi için bağımsız ve açık bir platform olarak faaliyetini sürdüreceğini vurguladı.

Böylelikle geliştiricilerin modelleri, çerçeveleri, bulut hizmetlerini ve bilgi işlem platformlarını seçmekte özgür olacağına dikkati çeken Huang, Hugging Face üzerinde geliştirme yapmak için Nvidia'nın bilgi işlem altyapısının kullanılmasının zorunlu olmayacağını bildirdi.

Huang, platformun açık kaynaklı ve açık ağırlıklı modellerle çoklu bulut ve farklı hızlandırıcı teknolojilerini desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Hugging Face'in halihazırda 18 milyondan fazla geliştirici, araştırmacı ve içerik üreticisine ev sahipliği yaptığını belirten Huang, platformda 3 milyondan fazla model, 500 bin veri seti ve 1 milyon uygulamanın bulunduğunu kaydetti.

Huang, 200 binden fazla şirketin ise yapay zekayı keşfetmek, değerlendirmek, özelleştirmek ve devreye almak amacıyla bu platformdan yararlandığını anlattı.

Nvidia'nın altyapısı, mühendislik kapasitesi ve küresel erişimiyle Hugging Face'in güvenilirlik, güvenlik, model değerlendirme, çıkarım ve uygulamaya alma kapasitesinin artırılacağını vurgulayan Huang, açık yapay zeka ekosisteminin korunacağının altını çizdi.

Öte yandan, Nvidia'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, satın alma işleminin 2027'nin ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA