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Nvidia, Huang'a yönelik istihbarat iddiaları üzerine bağımsız soruşturma başlattı

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Nvidia, CEO Jensen Huang'ın yabancı istihbarat hedefi olduğuna dair haberler üzerine bağımsız soruşturma başlatacağını duyurdu. Yönetim kurulu, ulusal güvenlik veya gizli bilgilerin tehlikeye atıldığına dair gerekçe bulunmadığını, yine de tüm bilgilerin değerlendirileceğini bildirdi.

ABD'li çip üreticisi Nvidia, şirketin kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurdu.

Nvidia Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin son haberler üzerine bağımsız bir soruşturma başlatılacağı bildirildi.

Soruşturmanın, bağımsız hukuk danışmanlarının desteğiyle bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir komite tarafından yürütüleceği belirtilen açıklamada, yönetim kurulunun Nvidia'nın ve hissedarlarının çıkarları açısından büyük önem taşıyan ABD'nin ulusal ve ekonomik güvenliğine öncelik verdiği vurgulandı.

Açıklamada, yönetim kurulunun ne ulusal güvenliğin ne de Nvidia'ya ait gizli bilgilerin tehlikeye atıldığına inanmak için herhangi bir gerekçesi bulunmadığı, ancak soruşturma kapsamında mevcut tüm bilgilerin değerlendirileceği ifade edildi.

Huang'ın incelemeye tam destek verdiği ve işbirliği yapmayı taahhüt ettiği aktarılan açıklamada, yönetim kurulunun Huang'a ve liderlik ekibine güven duyduğu, uygun olduğu durumlarda konuya ilişkin yeni bilgilendirmelerde bulunacağı kaydedildi.

The New York Times gazetesinde geçen hafta yer alan bir haberde, Nvidia Üst Yöneticisi Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
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