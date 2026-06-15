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Nord Stream 2, Rus gazı yasağı nedeniyle AB'ye dava açtı

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Kuzey Akım 2 boru hattının işletmecisi Nord Stream 2 AG, AB'nin Rus doğal gazı ithalatını yasaklayan düzenlemesinin iptali için AB Adalet Divanı'na dava açtı. Şirket, düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu ve kendisine ayrımcı muamele yapıldığını savunuyor.

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının işletmecisi Nord Stream 2 AG'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus doğal gazı ithalatını yasaklayan düzenlemesinin iptali için AB mahkemesine dava açtığı bildirildi.

AB Adalet Divanı kayıtlarına göre, Nord Stream 2 AG, Rus gazının hem sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) hem de boru hattı yoluyla ithalatının aşamalı olarak sonlandırılmasını öngören düzenlemeyi onaylayan Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyine karşı dava açtı.

Buna göre şirket, düzenlemenin iptalini ve boru hattı sevkiyatlarının yasaklanmasına ilişkin maddelerin kaldırılmasını talep ederken, düzenlemenin yanlış hukuki dayanakla kabul edildiğini, yaptırımlara benzer nitelik taşıdığını ve orantılılık ilkesini ihlal ettiğini savundu.

Diğer piyasa katılımcılarına, özellikle de diğer boru hattı işletmecilerine kıyasla kendisine adil olmayan ve farklı muamele yapıldığını öne süren Nord Stream 2 AG, AB kurumlarının yaptırım hukukuna ilişkin gereklilikleri aştığını ve yetkisini kötüye kullandığını bildirdi.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 boru hattı, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle devreye alınmamıştı. AB, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltma hedefi kapsamında Rus gazı ithalatını aşamalı bir şekilde tamamen sonlandırmayı planlıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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