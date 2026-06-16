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Ticaret ve perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda arttı

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TÜİK verilerine göre, nisan ayında ticaret satış hacmi yıllık bazda %0,1 artarken perakende satış hacmi %11,4 arttı. Aylık bazda ise ticaret satış hacmi %2,7 azaldı.

Ticaret satış hacmi, nisanda yıllık bazda yüzde 0,1, perakende satış hacmi de yüzde 11,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,6 artarken toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,7, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 azalış gösterdi.

Ticaret satış hacmi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 7,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3 azalış gösterirken perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 11,4 yükseldi.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
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