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Merkez Bankası enflasyon beklentilerini açıkladı

Merkez Bankası enflasyon beklentilerini açıkladı
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TCMB'nin açıkladığı verilere göre, Nisan 2025 için yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektör için artarken, hane halkı beklentileri değişim göstermedi. Hane halkının enflasyonun düşeceğini bekleyen oranı da azaldı.

Yıllık enflasyon beklentileri nisanda piyasa katılımcıları ve reel sektör için yükselirken, hane halkı için değişim göstermedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Buna göre, nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 ve reel sektör için 0,6 puan yükselerek yüzde 41,7'ye çıkarken, hane halkı için değişim göstermeyerek yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 4,1 puan azalarak, yüzde 27,2 oldu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımurat dural:

Saltanat varken enflasyon düşmez çünkü güven yok ? yabancı yatırım gelmez ! Çünkü yaşananlar yaşanacağın garantisidir ! Onun için boşuna çalışma yapmayın bizim tek adam rejimini bırakıp demokrasiye dönmemiz lazım ortada bir meclis var oda hiç bir işe yaramıyor.

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Haber Yorumlarımurat dural:

Yani bunları herkes biliyor ama maalesef???????

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